Una bimba di appena 4 anni è stata stuprata e picchiata fino alla morte da un 27enne dipendente della fattoria dei genitori

La Colombia è sotto shock per la terribile vicenda legata ad una bimba di soli 4 anni stuprata e picchiata a morte da un 27enne. La piccola era scomparsa già da diversi giorni mentre giocava con alcuni amici. Dopo circa una settimana è stata ritrovata in un bosco nuda e ormai in gravissime condizioni. Salome Segura Vega, così si chiamava la piccola, dopo il ritrovamento nel bosco in stato di semi incoscienza è stata immediatamente portata alla Clínica Medilaser de Neiva dove è morta dopo qualche giorno. Il governatore di Huila, Luis Enrique Dussan Lopez, ha chiesto per il colpevole una “condanna severa“, solo in questo modo infatti ha dichiarato: “ciò che è successo a Salome non potrà più ripetersi“.

LEGGI ANCHE -> Giappone, la follia di una madre causa la morte di una bimba di tre anni

Le indagini sulla morte della bimba stuprata

Il principale indagato per la morte della piccola Salome è il 27enne Sebastian Mieles Betin, dipendente della fattoria di proprietà della famiglia della piccola. Le indagini sono attualmente ancora in corso ma l’uomo, che si proclama innocente, è formalmente accusato di abusi sessuali e omicidio. Al momento del ritrovamento della bambina l’uomo si trovava vicino a lei e prima di essere preso in consegna dalla polizia ha rischiato il linciaggio. Al momento del ritrovamento la piccola era ancora viva, trasferita immediatamente all’ospedale. I medici hanno cercato di curarla per traumi genitali, contusioni in diverse parti del corpo e organi interni gravemente compromessi dalla violenza ricevuta. Sottoposta a coma farmacologico e a diverse operazioni purtroppo per la piccola Salome non c’è stato nulla da fare.

LEGGI ANCHE -> Pedopornografia, denunciati 20 minori: giravano video hot in chat