Belen esagerata in bikini: il lato B è un’opera d’arte. Lo scatto su Instagram ha fatto il pieno di like da parte dei numerosissimi fan

La regina del web è senza dubbio lei. Al di là della crescita sui social delle presunte “concorrenti”, Belen continua a riscuotere un successo inarrivabile, soprattutto su Instagram. I suoi scatti sono sempre ricercati e piccanti, delle vere opere d’arte che attirano centinaia di migliaia di like da parte dei suoi numerosissimi fan. In questo periodo, poi, con l’estate che entra nel vivo, la showgirl argentina dona il meglio di sè, con delle pose davvero bollenti.

Un’estate particolare per Belen Rodriguez, separata da Stefano De Martino, e in cerca di un nuovo amore (qualche gossip è già uscito). La sua vecchia storia sembra ormai alle spalle, con quest’aria da single che sembra averle fatto bene, donandole un pizzico di serenità in più rispetto all’ultimo periodo.

Belen esagerata in bikini: la Foto del lato B è un’opera d’arte

Dopo una piccola parentesi sul Lago di Como con il resto della famiglia (erano presenti anche la sorella Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser) ospite a casa di amici, Belen sta trascorrendo le sue vacanze in luoghi da sogno. Senza farsi troppa pubblicità (destinazioni top secret), ha deciso di mandare in visibilio i fan su Instagram condividendo una foto che la ritrae graziosamente adagiata su un bordo piscina. Un’immagine davvero poetica, visto il suggestivo sfondo che la circonda alle spalle e il microscopico bikini indossato. Colori chiari che lasciano poco spazio all’immaginazione ma che fanno sognare. Immancabili i commenti degli ammiratori, alcuni dei quali, come sempre, davvero molto divertenti.

