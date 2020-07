In Australia, un 17enne surfista è morto in seguito a gravi lesioni, dovute al morso di uno squalo. A dare la notizia shock i media locali

Un terribile episodio ha visto protagonista un 17enne surfista in Australia. Nella giornata di ieri, mentre si trovava nei pressi della Wooli Beach di Coffs Harbour, è stato aggredito da uno squalo. Una vera e propria scena da film. Le lesioni alle gambe si sono rivelate fatali.

Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine, dopo la chiamata di alcuni testimoni che si trovavano in spiaggia. Si sono rivelati inutili gli sforzi dei medici per tentare di rianimarlo. Troppo gravi i danni agli arti inferiori, che lo hanno portato al decesso sul posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, tornano le restrizioni in Spagna: 70 focolai attivi

Australia, surfista aggredito da uno squalo: non è il primo caso

La scena di un film. Così i testimoni hanno descritto quanto visto nella giornata di ieri a Wooli Beach, una spiaggia nei pressi di Coffs Harbour (in Australia). Un surfista 17enne stava cavalcando le onde, quando uno squalo lo ha aggredito provocando danni molto gravi agli arti inferiori. Anche la tavola da surf della vittima, raccontano i media locali australiani, ha riportato i segni dell’enorme morso dello squalo. Dopo aver recuperato il corpo del 17enne, le autorità locali hanno deciso di chiudere momentaneamente le spiagge di Wooli, Diggers Camp e Minnie Water.

Come spiegato su Il Messaggero, l’episodio di ieri non è un caso isolato. È già successo in passato che, sempre in Australia, squali attaccassero surfisti e bagnanti. Proprio lo scorso 7 giugno, un 60enne venne assalito da uno squalo di 3 metri a Salt Beach, nei pressi di Kingscliff.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, New York: nei quartieri popolari in molti hanno già gli anticorpi