Altra novità per WhatsApp, con l’aggiunta di codici QR per chattare direttamente con le aziende. Ecco come funzionano e come attivarli.

Non si arrestano le novità su WhatsApp, con l’applicazione di messaggistica pronta ad introdurre dei nuovissimi codici QR. Infatti l’app è stata aggiornata più volte in questi mesi, dove abbiamo visto l’introduzione delle videochiamate con 50 utenti con l’estensione rooms, oppure l’arrivo dei nuovissimi sticker animati.

Ma WhatsApp non vuole accontentare solamente gli utenti giornalieri, ma anche coloro che usano l’app di messaggistica per lavoro, ossia le aziende. Infatti, proprio adesso che in molti sono costretti a lavorare in smart working a causa del virus, WhatsApp ha deciso di aggiornare la sua versione business. Così WhatsApp, sul suo sito ufficiale, ha annunciato l’introduzione di due funzionalità: i QR Code e la condivisione del catalogo con i propri contatti.

WhatsApp, arrivano i codici QR per gli account business

Come detto, WhatsApp oramai non è solamente usato dai privati, ma anche dalle aziende. Così l’app del gruppo Facebook ha deciso di aggiornare anche la sua versione Business. Da oggi, chiunque usa WhatsApp Business potrà accedere alle chat anche attraverso un codice Qr. Così facendo si verrà a creare un legame tra i due contatti.

Basterà solamente scansionare il codice attraverso la fotocamera ed il gioco è fatto. In pochi secondi così sarete in contatto con l’azienda. Il codice Qr è disponibile dal 9 luglio 2020, come annunciato da WhatsApp sul proprio sito ufficiale.

La seconda novità, invece, è la condivisione del catalogo. Infatti da oggi i cataloghi potranno essere girati nelle chat sottoforma di link su Facebook, Instagram, sul proprio sito web o in qualsiasi canale usato dalle aziende in questione. Basterà aprire la conversazione, toccare l’icona allegato ed infine toccare la voce “catalogo“. Una volta svolti questi passaggi si potranno inviare tutti i prodotti del catalogo in questione.

Tutte le novità saranno pubblicate sulla sezione FAQ del sito ufficiale di WhatsApp.

