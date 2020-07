Uefa: nella giornata di oggi verranno sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinale di Champions ed Europa League. I sorteggi saranno trasmessi in diretta televisiva.

Oggi, 10 luglio, la Uefa sorteggerà gli scontri di quarti di finale e gli accoppiamenti per le semifinali di Champions ed Europa. Quest’anno assisteremo a dei sorteggi un po’ particolari, rispetto agli altri anni. Infatti, l’unica squadra italiana che ha già strappato il ticket per i quarti è l’Atalanta di Gasperini, che ha eliminato il Valencia a marzo. Le altre squadre, disputeranno le gare di ritorno degli ottavi ad agosto.

Dunque, in occasione del sorteggio di oggi, per le final Eight (che si disputeranno dal 12 al 23 agosto per la Champions e dal 10 al 21 agosto per l’Europa), come ricorda Quotidiano.net, saranno presenti all’interno dell’urna quattro palline con all’interno una doppia ipotesi, proprio in attesa dei risultati degli ottavi. Oltre a Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, che vede impegnate le altre italiane in Champions, gli altri ottavi ancora da decidere sono: Manchester City – Real Madrid e Bayern Monaco – Chelsea. Per quanto riguarda l’Europa League, le gare degli ottavi sono ancora da disputare, con gli annullamenti delle gare del 19 marzo che hanno coinvolto Inter e Roma. Da disputare, dunque Getafe – Inter e Roma – Siviglia.

Sorteggi Champions ed Europa: orari e dove vederli

I sorteggi avranno luogo oggi, 10 luglio, a Nyon, a partire dalle ore 12:00. Come riporta Quotidiano.net, sarà possibile seguire i sorteggi in diretta televisiva sui canali di Sky, che li trasmetterà su Sky Sport 24, al canale 200 e su Sky Sport Football, al canale 203. Anche Mediaset trasmetterà i sorteggi, sul canale 20 del digitale terrestre.

Inoltre, c’è anche la possibilità di seguire i sorteggi in streaming, connettendosi sulla piattaforma SkyGo, oppure, direttamente sul sito ufficiale della Uefa.

