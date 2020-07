Spotify down: milioni di utenti nel mondo stanno segnalando la problematica del malfunzionamento dell’app di musica in streaming

Spotify ha smesso di funzionare, almeno per quel che riguarda gli iPhone. Le segnalazioni, da qualche ora a questa parte, stanno arrivando da tutte le parti del mondo. Gli addetti ai lavori per il momento non hanno rilasciato informazioni ufficiali sul problema che si sta verificando. Secondo quanto riferisce l’Indipendent, il problema potrebbe risiedere in una modifica sui server di Spotify. Molte persone hanno provato a disinstallare e poi reinstallare l’app, ma senza successo. Intanto, sui dispositivi Android continua a funzionare normalmente.

Spotify down, le reazioni dei social

Secondo quanto stimato dagli esperti di Down Detector, le segnalazioni più frequenti si stanno avendo dall’Europa occidentale dove si fa anche il maggior uso dell’applicazione. Intanto su Twitter gli utenti si scatenano con disparate reazioni. C’è chi dice “ti do 30 secondi per riprenderti” e chi fa un appello: “non abbandonarmi”. A dimostrazione che la musica è una delle passioni più grandi che ogni giorni addolcisce le nostre giornate.

ma questo Spotify’s down quando ha intenzione di finire? Perché io più di 5 minuti senza musica non so se riesco a starci #SpotifyDown pic.twitter.com/iLyALrOayW — ◟̽◞̽🤍. (@tobesoclown_) July 10, 2020

Carissimo #Spotify, da te dipendono: – il mio ritorno in palestra

– la mia concentrazione nel lavoro

– il mio sonno

– la mia vita Vedi di non fare scherzi. #Spotifydown — Anna (@AnnaAmbro) July 10, 2020

Spotify ti do trenta secondi per ripigliarti perché sto già esaurito io te lo dico #SpotifyDown — Nicholas (@NicholasTaschi) July 10, 2020

