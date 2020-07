Sorteggi Europa League, le avversarie delle italiane ai Quarti di Finale che si disputeranno interamente in Germania dalla metà di agosto

Subito dopo aver assistito ai sorteggi dei Quarti di Finale di Champions League, in quel di Nyon va in scena un altro accoppiamento che riguarda l’Europa League. La seconda coppa europea è arrivata al livello degli Ottavi di Finale prima della sospensione di marzo per il coronavirus. Nella competizione restano due italiane in corsa, ovvero l’Inter e la Roma. Le nostre rappresentati dovranno superare un doppio ostacolo spagnolo, rispettivamente Getafe e Siviglia. Nerazzurri e giallorossi sono gli unici a non aver disputato l’andata del turno e affronteranno la gara secca direttamente in Germania. Le altre, invece, giocheranno nel proprio stadio di appartenenza la sfida di ritorno. Ecco il quadro completo degli altri Ottavi di Finale:

Olympiakos-Wolves 1-1 (Andata)

Rangers-Leverkusen 1-3 (Andata)

Wolfsburg-Shakhtar 1-2 (Andata)

Basaksehir-Copenaghen 1-0 (Andata)

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3 (Andata)

Lask Linz-Manchester United 0-5 (Andata)

Sorteggi Europa League, le avversarie delle italiane ai Quarti

Il programma della Uefa Europa League prevede sfide secche da disputare in Germania. Dopo aver completato le gare degli Ottavi nella prima settimana di agosto (Inter e Roma giocheranno in Germania il 5 o 6) si procederà con il calendario dei Quarti.

Dall’11 agosto si giocherà negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Le semifinali andranno in scena tra il 16 e il 17 agosto. La finale si disputerà al RheinEnergieStadion di Colonia il 21 agosto.

Ecco di seguito gli accoppiamenti dei Quarti di Finale:

A- Wolfsburg/Shakhtar – Eintracht Francoforte/Basilea

B- Lask Linz/Manchester United – Basaksehir/Copenaghen

C- Getafe/Inter – Rangers/Leverkusen

D- Siviglia/Roma – Olympiakos/Wolves

Per quanto riguarda le eventuali semifinali la vincente del quarto D (quello della Roma) affronterà la vincente del quarto B (quello del Manchester United. La vincente del quarto A affronterà la vincente del quarto C (quello dell’Inter).

