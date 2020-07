Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane ai Quarti e tutti i sorteggi delle Final Eight in programma a Lisbona dal 12 agosto

Va in scena a Nyon il sorteggio dei Quarti di Finale di Champions League. Dal 12 agosto si disputeranno gli scontri tra le migliori 8 rimaste nella massima competizione europea. Durante la prima settimana di agosto si procederà a completare il quadro degli Ottavi con le ultime quattro sfide, tra cui il ritorno di Barcellona-Napoli e Juventus-Lione. Ad eccezione di queste partite che verranno disputate nei rispettivi paesi (assieme al ritorno di Manchester City-Real Madrid e di Bayern Monaco-Chelsea), le Final Eight saranno ospitate da Lisbona. La situazione in Portogallo per quanto concerne il Covid-19 sembra essere sufficientemente sotto controllo per permettere lo svolgimento della competizione.

Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane ai Quarti

Il Psg, l’Atletico Madrid, l’Atalanta e il Lipsia, hanno già staccato il pass per Lisbona e sono sicure di partecipare alla parte finale della competizione. Le altre quattro usciranno dalle sfide di ritorno tra Manchester City e Real, Barcellona e Napoli, Juventus e Lione, Chelsea e Bayern Monaco.

Ad estrarre le palline contenti i nomi delle squadre è Paulo Sousa, come rappresentante del calcio portoghese, al centro dello svolgimento di questa fase finale.

Ecco di seguito gli accoppiamenti dei Quarti di Finale:

Real Madrid/Manchester City – Lione/Juventus

Lipsia – Atletico Madrid

Napoli/Barcellona – Chelsea/Bayern Monaco

Atalanta – Psg

La vincente del quarto tra Napoli/Barcellona – Chelsea/Bayern Monaco affronterà la vincente del quarto tra Real Madrid/City e Lione/Juventus. Dall’altra parte del tabellone ci saranno le vincenti delle sfide tra Atalanta e Psg e di Lipsia-Atletico Madrid.

I risultati dell’andata degli Ottavi di Finale rimanenti:

Juventus – Lione (andata 0-1)

Manchester City – Real Madrid (andata 2-1)

Bayern – Chelsea (andata 3-0)

Barcellona – Napoli (andata 1-1)

