Grandi passi in avanti per la Russia nella corsa per il vaccino. Infatti, dopo i trials, i volontari hanno sviluppato l’immunità contro il Covid.

Continua la caccia ad un rimedio contro il coronavirus. Le notizie più confortanti arrivano dalla Russia, dove si sono fatti grandi passi in avanti per la ricerca ad un vaccino anti Covid-19. Infatti, questa mattina, il governo russo ha pubblicato gli ottimi risultati dei trials su dei volontari. Infatti dopo aver provato il vaccino sperimentale, i volontari avrebbero sviluppato le difese immunitarie contro il Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa Russo. Infatti proprio il Ministero ha confermato che i dati ottenuti dal Gamelei National Research for Epidemiology and Microbiology sono super confortanti. Infatti stando alle parole del ministero, i volontari avrebbero sviluppato una risposta immunitaria all’inoculazione del Vaccino contro il Coronavirus.

Sempre secondo il Minister, i volontari sono monitorati ogni giorno dall’ospedale militare di Burdenko, con esami e accertamenti per monitorare la loro condizione di salute. Al momento infatti nessuno dei volontari ha mostrato degli effetti collaterali al vaccino sperimentale.

Coronavirus: la Russia corre verso il vaccino, negli Usa nuovo record di casi

Se da una parte il presidente di Vladimir Putin sta facendo passi da gigante nella corsa al vaccino, con i primi trials che stanno dando risultati insperati, c’è un’altra potenza mondiale che sta faticando a contenere il virus, stiamo parlando degli Usa.

Infatti l’operato di Trump non è stato per nulla efficace nel contenere il propagarsi del virus ed adesso si viaggia ad oltre 50mila casi al giorno. Il record è arrivato proprio nell’ultimo bollettino medico che attesta la “bellezza” di 65mila nuovi contagiati in solamente 24 ore.

Nonostante ciò il presidente Donald Trump, alla ricerca di consensi preziosi per le prossime elezioni, cerca sempre di glissare sulle domande inerenti al virus. Non arretra, invece, l’esperto virologo Anthony Fauci. Infatti per il virologo è comprensibile la scelta dell’Unione Europea nel chiudere le frontiere con gli Stati Uniti. Infatti aprire le frontiere con uno degli stati più colpiti dal virus significherebbe aumentare le probabilità di una nuova ondata.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !