Clamoroso Roma, possibile esonero per Paulo Fonseca a forte rischio dopo le ultime sconfitte pesanti in campionato. Per la panchina giallorossa ora spunta un nome sorprendente…

Traballa la panchina di Paulo Fonseca alla Roma. E anche parecchio dopo i risultati deludenti in questa ripresa di campionato. Tant’è che Franco Baldini, uomo mercato della società giallorossa, avrebbe incontrato addirittura Luciano Spalletti per un eventuale clamoroso ritorno.

Tuttavia, rivela il Corriere della Sera, l’eventuale staffetta avverrebbe a fine campionato e non a a stagione in corso. Per il tecnico toscano, nel caso, si tratterebbe di un terzo rientro nella città eterna. La prima esperienza è datata 2005-2009, quadriennio in cui l’allenatore vinse due Coppe Italia e una supercoppa nazionale.

Roma, Fonseca a rischio esonero: contatti con Spalletti

La seconda esperienza a Roma per Spalletti è invece recente, in quanto iniziata nel gennaio 2016 dopo l’esonero di Rudi Garcia. La sua cavalcata fu strepitosa, tanto che porto la squadra al terzo posto valevole i preliminari di Champions League. Nella stagione successiva, invece, l’ingresso fu diretto dato il secondo posto agguantato con il record di punti della storia del club, ovvero quota 87.

Oramai perso il treno Champions, e a Fonseca non resta altro che tener botta e centrare quanto meno una minima ma doverosa qualificazione in Europa League. Per riuscirci servirà però respingere gli attacchi del Milan, con cui la Roma ha perso proprio 2-0 a San Siro. Senza alcuna qualificazione internazionale, l’addio sarebbe praticamente annunciato.

Intanto, intervistato lo scorso 2 febbraio a un evento, Spalletti commentò così il suo possibile ritorno in pista: “Pronto per un ritorno in panchina? Se fosse stato per me, non avrei proprio smesso. Quello di cui ho bisogno è un’altra sfida come quelle come quelle da cui arrivo, come Zenit, Roma e Inter. Ovvero dove ci si doveva rimboccare le maniche per risolvere dei grandi problemi”.