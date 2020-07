Per la serie ricette dolci: i Muffin con gocce di cioccolato. Con questa ricetta facile, ma soprattutto velocissima, possiamo gustarci questo fantastico dolce.

I Muffin con gocce di cioccolato sono un vero e proprio must nelle dispense di tutte le cucine. Questo fantastico dolce trae origine dalla cucina britannica, ma si è ampiamente diffuso in tutto il mondo. La sua preparazione richiede pochi e semplici passaggi. Vediamo insieme come prepararli.

Muffin con gocce di cioccolato: gli ingredienti

Burro: 125 g

Farina 00: 265 g

Zucchero semolato: 135 g

Latte: 135 g

Uova: 2

Gocce di cioccolato fondente: 100 g

Baccello di vaniglia

Bicarbonato: 1 cucchiaino

Sale fino

Lievito per dolci: 10 g

Ricette dolci: la preparazione dei Muffin con gocce di cioccolato

Iniziamo la preparazione mettendo in una ciotola il burro morbido e lo zucchero. Iniziamo a montare con le fruste, fino a farlo diventare ben compatto. Aggiungiamo i semi estratti dal baccello di vaniglia e continuiamo a montare. Mentre montiamo, aggiungiamo, uno alla volta, le due uova. Inseriamo ora le polveri setacciate: la farina, il lievito per dolci e il bicarbonato.

Riattiviamo le fruste e continuiamo a montare il tutto, finché il composto non risulterà ben compatto. Mentre montiamo aggiungiamo anche un pizzico di sale e il latte. Una volta montato il tutto, aggiungiamo le gocce di cioccolato (conservandone un po’) e mescoliamo con l’aiuto di un cucchiaio o una spatola.

Siamo pronti per infornare: mettiamo i composti all’interno degli stampini per Muffin e aggiungiamoci sopra le gocce di cioccolato che abbiamo messo da parte. Se non abbiamo le gocce di cioccolato possiamo tagliare a scaglie una barretta di cioccolato fondente. Il risultato sarà pressoché simile. Inforniamo i nostri Muffin a 180 gradi, con forno a modalità statica. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti e i nostri Muffin saranno pronti per essere sfornati. Lasciamoli freddare un po’ prima di servirli.

