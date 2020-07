Un vasto incendio è scoppiato nella zona del porto di Napoli con una colonna di fumo nero visibile in tutto il capoluogo campano

Un incendio è divampato nella zona Est di Napoli con un’intensa colonna di fumo nero che sale dal porto del capoluogo campano. Una nuvola particolarmente intensa tanto da essere visibile da diverse aree della città. L’origine dell’incendio non è ancora chiara così come non si hanno notizie precise sulla zona in cui è divampato. Le ipotesi, osservando il tipo di fumo, è che a prendere fuoco possa essere del materiale plastico. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento non si segnalano danni a persone.

Incendio a Napoli: a fuoco anche la Tangenziale

L’8 luglio anche la Tangenziale di Napoli è stata interessata da un incendio che si è sviluppato tra Pozzuoli e Agnano. Nei pressi della barriera degli Astroni infatti, si sono incendiati alcuni arbusti in prossimità della carreggiata. Ad innescare l’incendio molto probabilmente le temperature elevate che stanno interessando la Campania in questo inizio di luglio. In quel caso una colonna di fumo ha coperto quasi la Tangenziale limitando di molto la visibilità. Per fortuna però le fiamme non sono riuscite ad invadere la carreggiata e non si registrano feriti o intossicati. Merito anche del tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della Polizia stradale che sono riusciti a mettere l’area in sicurezza e a spegnere le fiamme.

