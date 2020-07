La scorsa notte a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, un ragazzo di diciotto anni ha investito con l’auto sei persone: morta una ragazza di 27 anni, la sorella è grave

Tragedia in provincia di Napoli dove la scorsa notte si è verificato un incidente fatale. Siamo a San Gennaro Vesuviano, dove un ragazzo incensurato di 18 anni perde il controllo dell’auto ed investe sei persone. A morire è una ragazza di 27 anni, Natalia Boccia, mentre sua sorella Pasqualina, di 34 anni, è in pericolo di vita. Quest’ultima, al settimo mese di gravidanza, ha partorito una neonata in terapia intensiva.

Napoli, la ricostruzione dell’incidente

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il ragazzo guidava un’utilitaria ed a bordo con lui c’era un amico. Mentre i due passavano per via Ottaviano, il conducente ha perso il controllo della vettura finendo su sei persone che erano intente a parlare davanti ad un negozio.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale, i carabinieri gli hanno sequestrato l’auto per le dovute indagini. I documenti, comunque, sono risultati tutti in regola. Anche i test alcolemici e tossicologici sono risultati negativi. Ora è ai domiciliari in attesa del giudizio. In questo caso la pena potrebbe prevedere dai 2 ai 7 anni di reclusione.

Un 32enne, facente parte della comitiva, ora è ricoverato all’ospedale di Castellammare di Stabia ed anch’egli rischia la vita. Il resto dei presenti è in prognosi riservata ma fuori pericolo.

