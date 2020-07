Un uomo di 39 anni ha aggredito il conducente di un tram di Milano mettendosi poi alla guida del mezzo, dopo pochi metri è stato fermato dai carabinieri

Paura per i passeggeri di un tram di Milano dopo che un uomo di 39 anni ha prima aggredito il conducente e poi si è messo alla guida dal mezzo riuscendo però a percorrere solo pochi metri. È successo nella zona di via De’ Missaglia intorno alle 12.30 di mattina. L’uomo che ha cercato di dirottare il tram a quanto pare soffrirebbe di disturbi mentali. Subito dopo il fermo è stato portato all’ospedale San Paolo per un controllo psichiatrico. Non sono ancora stati resi noti i motivi che avrebbero spinto il 39enne ad aggredire il conducente e poi a tentare di guidare il tram.

L’aggressione al conducente del tram

La caccia all’uomo in effetti era iniziato già stamattina dopo che l’uomo mentre si trovava sull’A7, a bordo dell’auto della madre come passeggero, aveva costretto la donna ad accostare strattonandola e poi si era dato alla fuga. Il 39enne ha aggredito il conducente del tram e l’ha scaraventato dal posto di guida prendendo il suo posto. La scena è stata fortunatamente notata dagli agenti della Polstrada e da un’auto dei carabinieri che sono immediatamente fermato l’uomo. Il dirottamento è durato, fortunatamente per i due passeggeri a bordo, pochi minuti grazie anche alla prontezza del conducente che è riuscito ad allertare la sede centrale. Da lì infatti i tecnici in pochi minuti hanno provveduto a togliere l’energia elettrica sulla linea.

