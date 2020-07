Attimi di tensione in Iran, dove si sono udite delle esplosioni in un deposito missilistico di Teheran. Il governo iraniano indaga sul caso.

Aumenta la tensione e la paura in Iran, dove questa mattina si sono verificate delle esplosioni in un deposito missilistico di Teheran. Infatti un boato ha svegliato la parte occidentale della capitale iraniana. Le forze dell’ordine giunte sul posto, infatti, hanno poi potuto costatare che le eslposioni si sono verificati in un deposito missilistico delle Guardie Rivoluzionarie.

A riportare per prima la notizia ci ha pensato Mehrnews, riportando alcune testimonianze prese direttamente dai social network. Sempre l’Agenzia di stampa iraniana ha poi confermato che il forte rumore ha spaventato i residenti in zona, che sono subito scesi in strada per la paura. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio l’incidente che ha paralizzato il paese, ma che soprattutto ha svegliato nella paura il popolo iraniano.

Iran, esplode deposito missilistico delle Guardie Rivoluzionarie: cittadini in strada per la paura

Al rumore del forte boato udito nella capitale, sono seguite le sirene dei veicoli antincendio e delle ambulanze. Infatti proprio i veicoli antincendio si sono subito diretti in zona per evitare il propagarsi di incendi, mentre invece l’ambulanza è arrivata sul posto per soccorrere eventuali feriti. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito in seguito all’esplosioni.

In seguito al boato, inoltre sono seguite anche dei blackout in zona, che hanno momentaneamente tolto la corrente ai residenti. Le autorità locali hanno registrato le esplosioni intorno a Sharh-e Qods e Garmdareh, ma anche a Shariar vicino a Karaj. Al momento restano ignote le cause dell’esplosione, ma soprattutto non sono state riportate eventuali vittime. Inoltre regna l’incertezza anche sul deposito in questione, infatti secondo molti non sarebbe il deposito delle Guardie Rivoluzionarie, ma quello di un forte militare del Qods, forze per le missioni estere dei pasdaran.

