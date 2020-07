Far Cry 6 non solo si farà, ma avrà anche tra i suoi protagonisti assoluti uno degli attori più importanti del mondo: Giancarlo Esposito.

Alla fine le voci di corridoio di queste settimane si sono confermate. Far Cry 6 esiste e breve vedremo anche la presentazione ufficiale nell’evento Microsoft del 14 luglio 2020. I fan della saga sono già in visibilio nell’attesa del nuovo capitolo di un action FPS che ha fatto la storia dei videogames. Il gioco sarà ambientato in un paradiso tropicale e il nostro personaggio sarà un guerrigliero che dovrà vedersela con gli scagnozzi del signore della guerra locale. Sarà nostro compito aiutare la rivoluzione a liberarsi del cattivone di turno, che avrà una faccia conosciutissima per tutti quelli che amano Breaking Bad: Giancarlo Esposito, l’attore che interpreta Gus Fring.

Far Cry 6, Giancarlo Esposito di Breaking Bad nel trailer – VIDEO

L’attore di origini napoletane sarà il volto del cattivo del nuovo Far Cry. Il suo personaggio dovrebbe chiamarsi “Anton” e dovrebbe essere proprio il signore della guerra che domina con la paura l’isola. Sarà lui che perseguiterà il nostro personaggio con ogni mezzo a disposizione, cercando di difendere con la forza il suo scettro e la sua corona. Chissà se Ubisoft ruberà da Breaking Bad anche l’atteggiamento di Gus, un criminale all’apparenza calmo e metodico, ma in grado di incredibili atti di violenza. Basta poco per il proprietario del Los Pollos Hermanos per provocare il terrore, chissà se anche il dittatore tropicale sarà fatto della stessa pasta. Non ci resta che aspettare. Fino ad allora il trailer video di seguito dovrà bastare all’utenza.

