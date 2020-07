Donna in bikini fa un brutto incidente mentre guida e, incurante di quanto accaduto, in un atto di incredibile irresponsabilità, balla in mezzo la strada.

Certe volte succedono cose davvero strane, ma questa è senza dubbio tra quelle che sono parecchio bizzarre. In particolare, si parla di una donna che, forse dopo un vero e proprio crollo nervoso, si comporta in un modo molto particolare dopo aver avuto un incidente stradale.

Il fatto è accaduto poche ore fa, in Spagna. Qui una donna non ha rispettato la segnaletica stradale e per questo ha causato un brutto incidente con diverse autovetture coinvolte. Secondo quanto riportano i media spagnoli, sarebbero addirittura 4 le vetture colpite, compresa la sua ovviamente, in questo atipico sinistro stradale. Un sinistro che è diventato ancora più particolare pochi minuti dopo. Tanto che il video sta diventando virale proprio in questi istanti.

Donna in bikini balla in strada dopo essersi schiantata – VIDEO

La donna, realizzando quanto fatto, o forse no, ha avuto un crollo mentale. I medici la stanno visitando proprio ora per comprendere cosa abbia scaturito la sua insolita reazione. Quello che è certo è che dopo la botta, la ragazza sia scesa dalla sua costosa macchina. Vestita soltanto con un bikini e degli occhiali da sole, ha quindi iniziato a danzare e a ballare, incurante dei danni appena causati a se stessa e agli altri.

Ha quindi resistito all’arresto, portando la polizia iberica ad immobilizzarla con la forza e ad arrestarla. Un video davvero molto strano, che sta facendo il giro del web. Di seguito il filmato completo che immortala l’intero buffo e strambo avvenimento nel cuore della Spagna.

