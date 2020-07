Diletta Leotta pubblica un video in cui prova i costumi da uomo ed i fan sul web impazziscono: scopriamo il perché

Con sé l’estate porta la voglia di mare, lo sanno tutti. Lo sa anche Diletta Leotta che ha pubblicato una video storia in cui promuove dei costumi della Intimissimi uomo. “Ho comprato i costumi per gli uomini della mia famiglia e li ho provati anche”, dice nella clip. Nonostante, di solito, i pantaloncini maschili abbiano poco e niente di sensuale, Diletta ha reso la prova costume il momento più bollente.

Diletta Leotta in costume, il web impazza

La Leotta, che nel video si mostra con una canotta nera ed una scollatura da urlo, indossa due costumi dalle fantasie floreali. Non è tutto, tra una prova e l’altra, si siede su una poltrona ed accavalla le gambe. Le curve mozzafiato fanno impazzire i suoi fan che hanno già reso virali le foto della storia. Il brano che fa da sottofondo della storia è Lalala di Y2K, bbno$ uscito nell’agosto del 2019 e che negli ultimi tempi è diventato molto famoso grazie ai tik tok di milioni di persone.

Già negli scorsi giorni le sue clip, girate insieme ad Ibrahimovic, sono balzate i cima ai trend topic. Ormai Diletta, con 6.8 milioni di follower, è una delle più importanti influencer italiane e difficilmente i suoi scatti non diventano virali. Inoltre, a darle un’ulteriore spinta, è l’immensa bellezza ed il fatto che piaccia molto al pubblico come dimostrano, per l’appunto, i risultati.

