Covid-19 bollettino di oggi 10 luglio 2020. La Protezione Civile ha reso noti i dati delle ultime 24 ore in merito ai numeri della pandemia che ha colpito l’Italia

Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato i numeri riguardanti le ultime 24 ore in merito all’andamento dell’epidemia da coronavirus. Il numero dei casi positivi registrati nelle ultime 24 ore è di 276, il che porta il conteggio dei casi attuali a 13.428. Per quanto riguarda purtroppo il numero dei morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 decessi, per un totale di 34.938 morti. Sono state invece 295 le persone guarite.

Covid-19, il bollettino del 10 luglio: la situazione delle Regioni

Risale ancora il numero dei nuovi casi positivi in Lombardia che vede un +135 (+119 ieri, +76 mercoledì). Netto miglioramento per il Piemonte che vede un aumento di 10 unità. Molise, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise segnano un + 0.

