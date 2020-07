Jeanine Anez, nominata lo scorso novembre presidente ad interim della Bolivia, ha ufficializzato nella giornata di oggi la sua positività al coronavirus.

Jeanine Anez, presidente ad interim della Bolivia, ha dichiarato di aver contratto il Covid-19. La Anez si era infatti dovuta sottoporre al test dopo che tre dei ministri del suo governo erano risultati positivi.

L’annuncio è arrivato attraverso un video Twitter pubblicato dal profilo della stessa Anez. La presidente della Bolivia si è poi preoccupata di rassicurare la popolazione che al momento il suo stato di salute è buono. Adesso resterà in isolamento per quattordici giorni per poi ripetere di nuovo il test. La Anez ha precisato che in ogni caso continuerà a lavorare per il suo paese attraverso lo smart working.

Un annuncio il suo, che arriva a pochi giorni di distanza da quello del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, anche lui risultato positivo al coronavirus.

Anche Diosdado Cabello, vicepresidente dell’Assemblea Costituente del Venezuela ha dichiarato di aver contratto il virus. Come la Anez, lo ha annunciato anche lui tramite un tweet. Immediato il sostegno di Maduro che, sempre tramite il social, gli ha scritto una nota di incoraggiamento: “Sono sicuro che con la tua forza mortale e spirituale supererai questi giorni”.

Chi è Jeanine Anez, la presidentessa della Bolivia risultata positiva al coronavirus

Jeanine Anez è nata a San Joaquin nel 1967. Per molto tempo ha lavorato come conduttrice televisiva presso la rete del suo paese Totalvision.

La sua carriera politica inizia nel 2010, quando diventa senatrice della Bolivia tra le fila del partito Piano Progresso per la Bolivia – Convergenza Nazionale. Nel 2006 diventa inoltre membro dell’assemblea costituente e partecipa alla stesura della nuova carta costituzionale.

Nell’ottobre del 2019, la Bolivia entra in una profonda crisi politica. Evo Morales vince infatti le elezioni, ma nel paese si inizia a gridare allo scandalo in quanto l’elezione sarebbe arrivati attraverso un presunto broglio elettorale.

Le pressioni da parte delle opposizioni, ma anche della polizia e dell’esercito, costringono Morales a rinunciare ad assumere la leadership del paese. A quel punto, l’11 novembre del 2019, la Anez viene nominata presidente della Bolivia ad Interim con il compito di guidare il suo paese a nuove elezioni.

