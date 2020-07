Uno studio italiano dimostrerebbe la capacità del Coronavirus di passare dalla placenta materna al feto. La ricerca ha coinvolto 31 donne in gravidanza positive al Covid-19.

Un contagio verticale da madre a figlio, attraversando la placenta per arrivare al feto. E’ ciò che emerge da uno studio condotto all’Università di Milano sotto la guida del prof. Claudio Fenizia. Il ricercatore è intervenuto in una conferenza della International Aids Society, portando due casi di neonati risultati positivi al Covid-19 dopo che le rispettive madri avevano contratto l’infezione nella fase finale della gravidanza.

Lo studio ha coinvolto complessivamente 31 donne, tutte entrate in contatto con il virus nelle ultime settimane di gestazione. Il monitoraggio dei casi ha compreso anche diverse analisi successive al parto: ad essere studiati sono stati infatti – oltre ovviamente a a madre e bambino – anche il cordone ombelicale, la placenta, i fluidi vaginali ed il latte materno.

Coronavirus, il feto può contrarre il virus attraverso la placenta materna

Sui 31 casi seguiti solo due bambini sono risultati positivi al virus alla nascita. “Il nostro risultato suggerisce fortemente che la trasmissione verticale è avvenuta in due casi su 31 studiati – ha dichiarato Fenizia – Il virus è stato trovato in una placenta, nel sangue del cordone ombelicale, nella vagina di una donna incinta e nel latte”. Un tema quello della trasmissione verticale madre-figlio che secondo il pool di ricercatori milanese non è stato ancora approfondito a sufficienza.

Nel sangue presente nel cordone ombelicale del neonato inoltre, sono stati trovati anticorpi riconducibili ad una infezione contratta di recente. Si tratta di anticorpi che solitamente non vengono trasmessi dalla madre al bambino, il che fa pensare che il contagio sia appunto stato diretto. Ad ogni modo tutte le donne che hanno preso parte allo studio avevano contratto il Covid-19 nelle ultime settimane di gravidanza, escludendo fortunatamente possibili interferenze con lo sviluppo del feto.

Altri virus, come ad esempio HIV e Zika, sono noti per poter essere trasmessi alla nascita, con il secondo che in alcuni casi può causare al feto in fase di sviluppo gravi danni al cervello e microcefalia.

