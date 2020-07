Coronavirus, nuove restrizioni in Bulgaria: record di contagi in 24 ore, con 330 positivi e altre tre vittime. La situazione sta tornando critica

Come dichiarato più volte dall’OMS la pandemia di coronavirus è tutt’altro che terminata, anzi in molte parti del mondo sta vivendo una pericolosa accelerazione. Se in Brasile, Usa e Australia i nuovi focolai stanno preoccupando i governi locali, in Europa la situazione sembrava più sotto controllo. Ora invece arriva un nuovo allarme dall’Est del Vecchio Continente, precisamente dalla Bulgaria. Dopo una prima ondata non eccessiva, il peggio sembra essere arrivato solo ora. Nelle ultime 24 ore le autorità di Sofia hanno registrato un totale di 330 nuovi casi nel paese, con l’aggiunta di tre vittime. Un campanello troppo grande per essere ignorato, soprattutto perchè rappresenta il record in un solo giorno. Questo ha portato al ripristino di alcune restrizioni, per evitare che la diffusione possa diventare fuori controllo.

Coronavirus, nuove restrizioni in Bulgaria: record di contagi in 24 ore

La prima decisione ha riguardato la chiusura al pubblico di tutti gli eventi sportivi, sia indoor che outdoor. Attraverso un’ordinanza del ministero della Sanità è stato inoltre vietato di organizzare feste e cerimonie che prevedano più di 30 persone (assembramenti). Stesso discorso quindi per locali notturni e discoteche, nuovamente serrati. Restano attivi quelli all’aperto ma con una capienza dimezzata.

Proprio la capitale Sofia ha fatto registrare il focolaio più esteso con 140 nuovi casi in 24 ore. In totale sono stati effettuati 3.686 test.

Complessivamente il bilancio dei contagi sale a 6.672 positivi. Le vittime in totale sono 262. Le persone costrette in quarantena sono 23.374.

