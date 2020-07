Coronavirus in Lombardia, nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana: ok a calcetto, vari sport e discoteche. Si partirà tra oggi e domani. Ecco con quali regole dovrà ripartire tali strutture.

La Lombardia, passo dopo passo, continua a tornare verso una graduale normalità. L’ultimo atto è arrivato in giornata, con una nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana con cui il politico ha dato il via libera al calcetto e in generale a tutti gli sport di squadra e di contatto. Si partirà da domani.

Coronavirus: in Lombardia ok a calcetto, altri sport e discoteche

Questo purché i diretti interessati, chiaramente, non presentino segni o sintomi da coronavirus. E soprattutto le rispettive strutture dovranno essere attrezzate di una corretta prassi igienica, favorendo l’igiene delle mani con i classici prodotti igienizzanti e soprattutto non autorizzando la condivisione di borracce, bicchieri e bottiglie.

I luoghi, soprattutto quelli intimi come bagni o docce, dovranno essere puliti e sanificati frequentemente. Massima attenzione agli indumenti sudati post allenamento o gara: questi – riferisce l’ordinanza – devono “essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti”.

Potrebbe interessarti anche —–> Coronavirus, Conte: “Probabile la proroga dello stato d’emergenza”

Per quanto riguarda invece le discoteche, con cui si intende anche le sale da ballo, il via libera è stato confermato per il prossimo 11 luglio. Ci si potrà recare però solo negli spazi all’aperto e all’ingresso tutti dovranno essere sottoposti alla misurazione della febbre, con impossibilità di accesso per chi dovesse presentare la temperatura oltre i 37.5 gradi.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24