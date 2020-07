Coronavirus, il Premier Conte conferma la possibile proroga dello stato d’emergenza. Qualora fosse confermato, si andrebbe fino al prossimo 31 dicembre 2020. Il politico ha anche spiegato l’importanza di tale decisione.

Lo stato di emergenza, in vigore fino al prossimo 31 luglio, potrebbe essere prorogato fino al prossimo dicembre 2020. A riferirlo è direttamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto a margine della prova generale di innalzamento delle 48 paratoie del Mose a Venezia.

Coronavirus, possibile proroga per lo stato d’emergenza

“Non deve sorprendere tale eventuale proroga”, ha riferito il Premier come riporta Mediaset. Il motivo è semplice: per quanto la situazione sia al momento sotto controllo in Italia, la minaccia si staglia ancora spaventosa soprattutto in vista dell’autunno.

La decisione, ha lasciato intendere il politico, sarà probabilmente necessaria e verrà presa: “Ragionevolmente lo riconfermeremo. Lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo la situazione, ma semplicemente che dobbiamo continuare ad adottare le misure necessarie. Anche quelle minime”.

E ancora: “Non vi dovete sorprendere se la decisione dovesse essere riproposta ancora. Se dovesse essere necessario, potremo prorogarla ancora. E’ una decisione che verrà presa con tutti i ministri. Ma lo stato d’emergenza, come spiega Conte, non è solo una formalità: “Senza, non potremmo più usufruire di alcuni strumenti per poter intervenire come ad esempio circoscrivere la chiusura di determinati territori”.

