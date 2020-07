Calciomercato Juventus: il potente procuratore Jorge Mendes offre un calciatore del Milan al direttore sportivo Fabio Paratici. Il possibile colpo

Spesso rivali, in campo e sul mercato, ma a volte anche protagoniste di buoni affari. Milan e Juventus sono pronte nuovamente ad incontrarsi per sedersi al tavolo del calciomercato, stavolta c’è lo zampino del potente procuratore Jorge Mendes.

Il portoghese infatti, secondo quanto riferito da Il Giornale, avrebbe offerto al direttore sportivo Fabio Paratici, ma anche ad altri club europei, le prestazioni di Rafael Leao. I rossoneri solamente un anno fa hanno scommesso sul calciatore acquistandolo dal Lille per 45 milioni di euro. Sia i bianconeri che Atletico Madrid e Wolverhampton, che sono le altre due società a cui è stato proposto, hanno espresso gradimento per il calciatore.

La prima parte di stagione per Leao è stata complicata, ma ora sta venendo gradualmente fuori tutto il suo potenziale. La prossima stagione potrebbe essere quella della consacrazione definitiva, ma le sue sorti dipenderanno da quelle che saranno le scelte del tecnico futuro che potrebbe non essere Pioli.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con il Chelsea per Jorginho

Calciomercato Juventus, un centrocampo tutto nuovo?

La Juventus, che ha già acquistato Arthur dal Barcellona offrendo in cambio 15 milioni e Pjanic, potrebbe decidere di non fermarsi qui. L’idea è quella di allestire un centrocampo tutto nuovo e di massimo livello. Per questo motivo si valuta con attenzione il ritorno in bianconero di Pogba ed al rientro in Italia di Jorginho.

Il francese, attualmente nel mirino anche dell’Inter, sarebbe propenso a tornare a Torino. C’è però da fare i conti con quelle che sono le richieste del Manchester United: non più 150 milioni, ma 100. La cifra è comunque importante e Paratici starebbe cercando di gestire al meglio il possibile approccio per arrivare al francese.

Per ciò che riguarda Jorginho, la cui valutazione in denaro è di 60 milioni, potrebbe essere oggetto di scambio. La Juve infatti avrebbe intenzione di proporre al Chelsea il cartellino di Aaron Ramsey che ben conosce la Premier League avendo giocato tanti anni con l’Arsenal.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, che annuncio: “Conte via, già scelto il sostituto”