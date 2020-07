Importantissima svolta per quel che concerne il calciomercato Inter: Conte sembra essere vicino all’addio e la società avrebbe già scelto il sostituto.

Appena un punto conquistato negli ultimi 180′ di gioco e quarto posto in classifica alle spalle di Juventus, Lazio e Atalanta. L’Inter di Antonio Conte continua a deludere le aspettative e anche ieri sera non è andata oltre il pari sul campo dell’Hellas Verona. La compagine nerazzurra si è fatta rimontare ancora una volta in questa stagione, mostrando diverse carenze dal punto di vista difensivo e qualche debolezza mentale.

E adesso anche la società comincia a porsi delle domande importanti sul futuro di Antonio Conte e sull’eventuale sostituto dell’ex tecnico della Juventus. Il 50enne salentino vanta un grandissimo feeling con la proprietà e, in caso di altri passi falsi, potrebbe addirittura separarsi dall’Inter. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Calciomercato Inter, clamoroso annuncio di Ravezzani

A finire sotto i riflettori è adesso il noto giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Radio Radio’: “La società nerazzurra non ha digerito alcune parole di Conte e ha deciso di non proseguire con lui. E’ una notizia importante, su cui lavoreremo ulteriormente nelle prossime ore. La stagione nerazzurra è cambiata dopo l’eliminazione per mano del Barcellona e da quel momento Handanovic e compagni hanno cominciato a faticare. In caso di addio di Conte, l’Inter ha già scelto il suo sostituto: si tratta ovviamente di Allegri“.

Una vera e propria bomba di calciomercato, che potrebbe dare il via ad un vero e proprio effetto domino su alcune delle principali panchine italiane e non solo.

