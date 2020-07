Un vero e proprio terremoto giudiziario sta sconvolgendo l’Esercito Italiano. Molti pubblici ufficiali secondo il Gip, intascavano mazzette per favorire gli appalti truccati nella PA.

Un vero e proprio scandalo sta travolgendo il mondo dell’esercito italiano. Questa mattina infatti, la squadra mobile di Roma ha arrestato 26 persone. Tra questi, risultano ben sedici militari. L’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Le accuse riguardano un sistema di corruzione e di appalti truccati sui centro logistici di molte sedi delle forze dell’ordine. Secondo il Gip esisteva all’interno delle forze armate un “modus operandi pervasivo”. Lo scopo era quello di truccare gli appalti in favore del miglior offerente.

Molti imprenditori riuscivano infatti ad aggiudicarsi gli appalti su queste opere attraverso delle mazzette date ai pubblici ufficiali. Queste corrispondevano a circa il 10 per cento del contratto. Un truffa di oltre 18 milioni di euro, per quello che il Gip Tamara De Amicis, ha definito “un collaudato sistema corruttivo”. Tra i militari che sono finiti agli arresti domiciliari figurano anche un colonnello e un generale dell’Aeronautica che prestavano servizio all’aeroporto di Pratica di Mare.

Scandalo nell’Esercito Italiano: il giudizio del Gip è impietoso

Le indagine portate avanti dalla squadra mobile hanno accertato che diversi ufficiali appartenenti al mondo militare si erano ormai stabilmente asserviti agli interessi e alla corruzione di soggetti privati esterni. Una rete di rapporti il cui scopo principale era quello di falsificare le gare d’appalto indette dalla Pubblica Amministrazione.

In questo senso, il quadro delineato dagli inquirenti è impietoso. Il gip parla infatti di vari settori delle forze armate che con il loro operato hanno “mortificato” il loro ruolo istituzionale e l’intera Repubblica Italiana.

Da quanto si apprende dall’ordinanza, le tangenti venivano spesso consegnate ai pubblici ufficiali dentro gli uffici stessi degli indagati o anche in un’automobile che andava a passeggiare davanti a un bar.

Uno scandalo enorme, che potrebbe addirittura ingigantirsi con il passare del tempo. Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha subito dichiarato che il suo Ministero si dichiarerà parte lesa in questa vicenda. Ha inoltre assicurato piena collaborazione con i magistrati per il prosieguo delle indagini. Guerini ha infine sottolineato la gravità del fatto in quanto è inconcepibile che esponenti delle Forze Armate possano calpestare in questo modo il loro ruolo istituzionale.

