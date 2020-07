Amazon dichiara guerra a TikTok e di fattio impedisce ai suoi dipendenti di scaricare la famosa App cinese. I motivi della decisione

Amazon scende in campo e dichiara guerra a TikTok. Oggi con una comunicazione ufficiale a tutti i dipendenti è stato chiesto loro di cancellare l’app dai cellulari. In particolare dovranno farlo, con effetto immediato, tutti quelli che hanno accessso alla e-mail aziendale.

La notizia è stata riportata dal ‘New York Times’ e alla sua base c’è una motivazione precisa. “A causa dei rischi per la sicurezza, l’app TikTok non è più consentita sui dispositivi mobili che accedono alla posta elettronica di Amazon. Se si dispone di TikTok sul proprio dispositivo, è necessario rimuoverlo entro il 10 luglio per conservare l’accesso mobile alla posta elettronica di Amazon. In questo momento è consentito l’utilizzo di TikTok dal browser del portatile Amazon”, si legge nella mail.

Ma la popolarissiima (anche in Italia) App non ci sta e un portavoce della ByteDance che ne detiene i diritti ha difeso l’azienda. Nessuno da Amazon li ha interpellati prima di prendere questa decisione e nopn capiscono le preoccupazioni lamentati dal coplosso dell’e-commerce. Se eventualmente ci fossero dei problemi, potrebbero parlarne insieme e affrontarli. Ma non è il caso di penalizzare i dipendenti di Amazon.

TikTok e in sospetti degliu Usa sullo spionaggio, montano le polemiche



In realtà alla base della decisione potrebbe esserci altro. TikTok infatti è sospettato di poter entrare nei dati dell’utente durante l’esecuzione in background. E questo può espotte potenzialmente a rischi le password o altri dati sensibili. Tutto è stato rivelato a causa di una nuova funzionalità di iOS 14 ma in realtà non è chiaro da quanto tempo fosse presente nell’app. TikTok ha subito rimosso la funzione, ma la polemica monta.

Addiurittura, solo qualche gioro fa, il segretario di Stato americano Mike Pompeo è statao drastico. Ha detto a Fox News che l’amministrazione Trump sta valutando il divieto di TikTok anche se non è chiaro come potrebbe fare, Però intanto le ombre attorno all’applicazione si moltiplicano.

Amazon comunque non è l’unica a vietare TikTok. Di recente l’esercito americano ha impedito ai soldati di installare l’app e alcuni politici hanno proposto di vietare TikTok su tutti i dispositivi del governo degli Stati Uniti. E il Comitato nazionale democratico, coem ha riportato CNN che è entrata in possesso di una e-mai.ha lanciato il sospetto. Ha chiesto a chiunque stia partecxiopamndo alla campagne per le Presidenziali di utiliuzzare eventualmente TikTok nonsul cellulare ufficiale, ma separatamente

TikTok fino ad oggi è stato scaricato 165 milioni di volte negli Stati Uniti ed è diventato popolarissimo sul web non solo negli Usa, Ma adesso sono molti quyelli che stanno facendo marcia indietro temendo che sotto ci siano altri scopi.