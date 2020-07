Aereo in picchiata in Cina: atterraggio spaventoso per un Boeing 737 con a bordo 178 passeggeri. Il panico si è scatenato quando improvvisamente si è spaccato il vetro della cabina dei piloti, inducendo quest’ultimi a una discesa immediata e da brividi…

Cina, panico a bordo su un volo nazionale con a bordo 178 passeggeri. Durante il percorso, infatti, si è letteralmente spaccato il vetro del parabrezza della cabina scatenando il caos in pochi minuti.

A Ruili Airlines Boeing 737-800 (reg B-7866) made an emergency landing on the night of July 6 after the heating element in the left cockpit windscreen failed, causing it to crack. https://t.co/i1OyAhK2Tx

— Aviation Week MRO (@AviationWeekMRO) July 9, 2020