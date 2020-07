Arrivano su WhatsApp quattro pacchetti speciali di sticker animati. Andiamo a vedere dove trovare l’ultima novità dell’app di messaggistica.

Continua la crescita di WhatsApp, app di messaggistica più usata al mondo, che tra le sue novità può vantare l’introduzione dei nuovissimi sticker animati. Infatti, proprio durante il lockdown, l’app del gruppo Facebook ha saputo rinnovarsi più volte, con diverse innovazioni. Prima sono arrivate le videochiamate con 50 utenti, grazie all’estensione di messagger, fino ad arrivare anche a novità nei dettagli, come il tema nero anche sulla versione Web dell’applicazione.

Tra le ultime novità troviamo quella degli sticker animati, implementati da pochissime settimane. Inizialmente gli sticker animati erano arrivati solamente sulla versione Beta di WhatsApp, adesso invece sono diventati realtà anche per la versione ufficiale dell’applicazione. Una novità, certamente arrivata per contrastare l’ascesa di Telegram, che da tempo aveva implementato i nuovi sticker. Adesso arriva un nuovo pacchetto, andiamo a vedere dove trovarlo e come scaricarlo.

LEGGI ANCHE -> Whatsapp, arrivano i nuovi sticker animati: come attivarli

WhatsApp, ecco i nuovi sticker animati: come ottenerli

Così da circa una settimana WhatsApp ha attivato i nuovissimi sticker animati, ed adesso ha lanciato quattro nuovissimi pacchetti di adesivi da utilizzare durante le conversazioni. Ovviamente per accedere a questi quattro pacchetti, l’utente dovrà assolutamente scaricare l’ultima versione dell’app di messaggistica, dal Play Store o dall’App Store.

Poi per accedere ai nuovi pacchetti bisognerà attivare la tastiera, premere sul tasto “+” ed infine su “tutti gli sticker“. Intanto sono stati rivelati i nomi dei quattro nuovi pacchetti di adesivi e sono: “Moody Foodies“, “Rico’s Sweet Life“, “Chummy Chum Chums” e “Bright Days“.

Attualmente i nuovissimi sticker non sarebbero ancora utilizzabili, come comunicato dal profilo twitter di WABetaInfo, ma tra poco saranno accessibili a tutto il mondo. Per ottenerli basterà scaricare un piccolo aggiornamento del peso di 3,7 megabyte.

Una piccola novità per l’app di messaggistica che tra poco è pronta a condividere la sua chat con le altre applicazioni del gruppo Facebook, come la F blu stessa ed Instagram. Insomma le novità nel mondo della messaggistica non finiscono qui, con WhatsApp che continua a stupire i propri utenti.

✅ WhatsApp is releasing 4 new animated sticker packs today, for Android and iOS users! Chummy Chum Chums, Rico's Sweet Life, Bright Days and Moody Foodies!https://t.co/GxLZUD7ATu — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 6, 2020

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !