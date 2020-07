Venezia, incidente a Porto Marghera: c’è una perdita di acido fluoridrico. Il fatto si è verificato questa mattina negli impianti della Solvay Fluor Italia Spa

Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un incidente a Porto Marghera, vicino Venezia. All’interno degli impianti della Solvay Fluor Italia Spa si è registrata una perdita di acido fluoridrico, un elemento chimico piuttosto pericoloso per la salute umana.

Il fatto è avvenuto intorno alle 4:30 di giovedì 9 luglio, come comunicato dalla Protezione Civile del comune di Venezia. Dopo l’intervento delle forze specializzate in danni chimici, è stato dichiarato che la fuoriuscita di acido era in quantità minima, non significativa per recare danno alla popolazione. Al termine di un’attenta analisi degli stabilimenti industriali della Solvay Fluor, la perdita è stata rintracciata e sanata.

Venezia, incidente a Porto Marghera: c’è una perdita di acido fluoridrico

La centrale operativa della Polizia locale ha fatto sapere che l’incidente si è verificato in un’area interna dello stabilimento della società chimica Solvay Fluor Italia Spa, non creando contaminazioni significative all’esterno. Non ci sono abitazioni nelle vicinanze che rischiano problemi di salute. La zona resta comunque sotto il controllo delle forze dell’ordine per stabilire la qualità dell’aria e tutta una serie di rilevamenti che possano scongiurare qualsiasi forma di contaminazione ambientale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

