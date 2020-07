La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una truffa di ricambi di auto contraffatti. Venivano smerciati in tutto il mondo e spacciati illegalmente come prodotti dei grandi marchi automobilistici. La vera svolta nelle indagini è avvenuta in circostanze fortuite durante il periodo di lockdown.

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato due imprenditori del settore automotive. L’accusa è quella di contraffazione e frode nel commercio. Le due aziende in questione, che si trovano nelle località di Torino e Carmagnola, avevano avviato una produzione di ricambi di auto contraffatti. Questi, venivano spacciati illegalmente come una produzione dei più famosi marchi automobilistici.

Gli inquirenti hanno messo sotto sequestro e le due ditte. Al loro interno sono stati ritrovati più di 40mila pezzi falsi. Nell’azienda di Carmignano, è stato inoltre scoperto un vero proprio laboratorio, dotato di macchinari di ultima generazione per contraffare i ricambi di auto nella maniera migliore possibile.

Leggi anche: Agenzia delle Entrate, circolano mail truffa: quali sono e come difendersi

Torino, truffa ricambi di auto contraffatti: le indagine hanno avuto inizio durante il lockdown

Ogni giorno centinaia di questi pezzi uscivano dal capannone e vendute sotto i marchi Fiat, Porsche, Lancia e Romeo. Va specificato che le multinazionali citate, risultano totalmente estranee ai fatti. I ricambi di auto contraffatti venivano smerciati e venduti in tutto il mondo.

Le indagini hanno avuto inizio alcuni mesi fa in comune del Torinese di nome San Gillo. Qui infatti la Procura della Repubblica Torinese in collaborazione con i Finanzieri della Compagnia di Susa ha fatto una scoperta che si è rivelata fondamentale per questa indagine.

In aperta campagna hanno trovato infatti una fabbrica che, durante il periodo di quarantena, vendeva pezzi di ricambio per automobili in tutto il mondo.

A quel punto iniziarono le indagini, e ben presto gli inquirenti scoprirono che i pezzi in questione erano falsi. Questa operazione ha poi portato nel tempo la Guardia di Finanza a scoprire e mettere sotto accuse le due aziende che sono state oggi denunciate.

Leggi anche: Roma, truffa dello specchietto agli anziani: quattro persone arrestate