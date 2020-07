SMS Euronics, concorso a premi truccato: quanto si perde aprendo il link presente nel messaggio. Torna d’attualità una truffa già diffusa a giugno

Un SMS truffa è nuovamente in agguato. Come accaduto anche nel mese di giugno, il riferimento è sempre alle offerte di Euronics, inoltrate attraverso un messaggio di testo phishing. Diverse segnalazioni sono state inoltrate negli ultimi giorni per porre l’accento sul problema. La seconda ondata di SMS, nasconde la stessa truffa del 25 giugno. Si presenta con la comunicazione del nome del presunto vincitore, instaurando un personalismo che potrebbe condizionare i meno esperti. Si legge di aver ottenuto la possibilità di ritiro di un premio come trionfatori del concorso. Sotto viene proposto un link (appunto di phishing, cioè di abboccamento) per ricevere uno degli oggetti proposti dalla catena. Ovviamente nulla di tutto ciò è vero, come sottolineato anche dalla catena di negozi di tecnologia attraverso il proprio profilo Facebook.

SMS Euronics, concorso a premi truccato: quanto si perde aprendo il link

Trattandosi di una truffa si invita tutti i clienti a non aprire l’SMS e soprattutto a non cliccare nel link presente. Qualora venisse fatto si va incontro all’esatto contrario di quanto proposto. Invece di ricevere il regalo proposto da Euronics, vengono scalate decine di euro dal nostro conto. Come specificato da una vittima, una volta aperto il link viene chiesto di pagare il costo della spedizione del pacco regalo (1.99 euro). A questo punto inserendo la carta di credito per la transazione, vengono scalati circa 70 euro dalla stessa.

Già diverse denunce sono arrivate alla Polizia Postale per dirimere la controversia. Ovviamente la massima raccomandazione rimane la stessa: anche qualora si dovesse aprire il link, mai fornire i propri dati o la propria carta di credito per qualsiasi tipologia di pagamento. Euronics sottolinea che le modalità di comunicazione dei premi non avviene mai sotto questa forma. Quindi non vi resta che fare attenzione ed evitare errori del genere.

