Poche ore dopo la sua scomparsa, le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere del sindaco di Seul Park Won-Soon in un bosco: ora è giallo

Era scomparso solamente poche ore fa Park Won-soon, sindaco della Corea del Sud, ed ora è stato ritrovato morto in un bosco a nord della capitale. La notizia è stata resa nota dalla polizia all’agenzia Yonhap. La figlia stamattina aveva denunciato la scomparsa alle autorità ed il ritrovamento di una lettera simile ad un testamento.

Anche un funzionario amministrativo ha rivelato che l’uomo non si era presentato al lavoro ed annullato tutti i suoi appuntamenti per circostanze inevitabili. Nel pomeriggio erano iniziate le ricerche con l’ausilio di cani e droni, in particolare nella zona di Sungbuk dove, per l’ultima volta, è stato registrato il segnale del suo smartphone.

LEGGI ANCHE—> Gianni Mura, per anni vittima di minacce ed estorsioni: arrestato 47enne

Seul, la morte di Park Won-Soon è un giallo

Park Won-soon fu eletto sindaco nel 2011 e nel giugno dello scorso anno aveva iniziato il suo ultimo mandato. Per il 2022 lo si era considerato un possibile candidato presidenziale per i liberali in vista delle elezioni.

Al momento quello della sua scomparsa, compresa la morte, appaiono come giallo. Nonostante ciò, alcuni media locali parlano di uno scandalo a luci rosse che lo avrebbe colpito a causa di accuse di molestie sessuali fatte da una donna che lavorava con l’uomo. Questa però è solo una delle ipotesi, tra cui rientra proprio il suicidio.

Del resto Park si è sempre distinto nella lotta per i diritti umani e che, all’inizio della sua carriera, come avvocato aveva vinto il primo caso in assoluto per molestie sessuali.

LEGGI ANCHE—> Renato Vallanzasca, respinta la sua richiesta di entrare in comunità