Il comune di Roma ha bocciato l’iniziativa nata per intitolare una strada a Fabrizio Frizzi, amatissimo conduttore televisivo morto nel 2018

La città di Roma non avrà nessuna strada intitolata a Fabrizio Frizzi, il noto conduttore televisivo Rai scomparso il 26 marzo 2018. Stessa sorte per Tomas Milian, l’attore morto nel 2017 molto amato sopratutto per il personaggio di Nico Giraldi “er monezza”. La mozione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale, è stata bocciata perché secondo le norme occorre aspettare che siano trascorsi almeno 10 anni dalla scomparsa.Una notizia che non è stata immediatamente diffusa per evitare, secondo il Comune, di provocare un dolore nei familiari dei due amati personaggi. Una decisione che pur rispettando le regole avrebbe potuto rappresentare un’eccezione visto il grande amore del pubblico verso i due personaggi. Tra pochi giorni verrà presentata una mozione simile per il maestro Ennio Morricone recentemente scomparso.

La mozione per intitolare una strada a Fabrizio Frizzi

La decisione di non intitolare una strada a Fabrizio Frizzi e a Tomas Milian è nata quindi da una questione puramente burocratica. Aspettare che siano trascorsi almeno 10 anni per rendere tale omaggio si rende necessaria per evitare sostanzialmente che le strade cambino nome di continuo. Andrea De Priamo, consigliere romano di Fratelli d’Italia e firmatario della mozione, ha spiegato che in consiglio era stata richiesta una deroga a tale norma. “Per Frizzi avevamo trovato anche una particolare zona – ha dichiarato il consigliere – in un’area in cui le strade sono già dedicate a dei personaggi legati al mondo dello spettacolo“. La zona di cui si fa riferimento è sull’Aventino, una delle terrazze più suggestive di Roma. Sia per Frizzi quindi che per Milian occorrerà aspettare rispettivamente 8 e 7 anni per poter apporre una targa e dedicargli una strada.

