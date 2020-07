Roma, il viaggiatore sapeva di essere positivo ed era stato messo in isolamento fiduciario: fermato alla stazione Termini e denunciato per aver infranto le regole.

L’uomo in questione sapeva di essere positivo, ma, senza pensare alle drastiche conseguenze, ha pensato di prendere il treno e viaggiare per circa cinque giorni tra il centro e il nord Italia. Come riporta Repubblica, si tratta di un 53enne originario del Bangladesh. L’uomo, ha iniziato a sentirsi male in treno e quando gli agenti della Polfer si sono resi conto della situazione lo hanno richiamato e lo hanno sottoposto a termo-scanner. Effettivamente, oltre alla tosse, l’uomo aveva anche la febbre.

Gli agenti lo hanno immediatamente trasferito al policlinico Umberto I, dove gli è stato effettuato il tampone, risultato poi positivo. Da quanto si apprende, l’uomo era giunto a Roma il 23 giugno, da Dacca. Risultato positivo ai test, avrebbe dovuto rispettare l’isolamento fiduciario.

In viaggio da Roma a Rimini: uomo positivo fermato a Termini

Le autorità, come riporta Repubblica, hanno immediatamente attivato il tracciamento degli spostamenti dell’uomo. In base a quanto si apprende, l’uomo si è recato dapprima a Rimini, dove si è fermato alcuni giorni, prima di far ritorno a Roma. Non sembra semplicissimo ricostruire gli spostamenti dell’uomo che, a quanto pare, ha preso diversi mezzi per spostarsi. Immediata la denuncia, da parte delle autorità, per violazione della quarantena.

Nel frattempo le autorità hanno sospeso tutti i voli da Dacca, diretti e non. Proprio nella giornata di ieri, come riporta Repubblica, è stato vietato lo sbarco di 112 cittadini, provenienti da Doha. Tutti i cittadini in volo sono stati immediatamente rimpatriati, senza nemmeno scendere in Italia.

