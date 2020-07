Si tratta di un’applicazione sui generis, nulla di mai visto prima. Ad accrescere la fama i migliaia di video di Randonautica apparsi su TikTok

Randonautica appare come una semplice applicazione scaricabile su smartphone e tablet per dispositivi Android o iOs. Uscito il 17 febbraio 2020, con ultimo aggiornamento in data 31 maggio 2020, l’applicazione sta avendo particolare successo tra i giovani ragazzi su TikTok. Più di un milione di download dal Play Store, Randonautica è un’applicazione che ti consente di realizzare “un’avventura mai vista prima d’ora”.

L’applicazione infatti, ti permetterebbe di trovare tutto ciò che desideri – cose materiali, astratte o semplici risposte – indicando delle coordinate a te vicine sulla mappa dove potresti trovare la risposta al tuo desiderio.

Randonautica spopola su TikTok: retroscena inquietanti

Inevitabilmente il gioco più inquietante del momento è spopolato sul social del momento: TikTok. Migliaia i video che sono stati pubblicati all’hashtag ‘randonautic’. Inizialmente l’app ti consiglia di fare avventure in gruppo e non da soli e consiglia di avere una mentalità piuttosto positiva e non brutti pensieri, ma soprattutto il cellulare carico. Successivamente avrà accesso alla posizione attuale e chiede il tuo desiderio, ciò che speri di trovare nelle vicinanze.

In base a questo ti indicherà un luogo sulla mappa che ti darà delle risposte. Sono tantissimi i video che rappresentano scoperte inquietanti. Uno dei video più popolari, infatti, rappresenta un gruppo di ragazzi che raggiungo il posto indicato sulla mappa e trovano un cadavere in valigia. Tra scetticismo e realtà, l’applicazione esiste, sta all’utente decidere se prendere parte al gioco o meno, nessuno l’obbligherà.