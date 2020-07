Per i 10 anni di Playstation Plus, Sony ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi utenti: 10 anni di abbonamento in regalo. Come vincere il premio

Questo mese, Sony festeggia il Playstation Plus Anniversary. Dieci anni fa, infatti, per la prima volta i videogiocatori di tutto il mondo sono entrati nel servizio online della console, cambiando inesorabilmente le sorti dei videogiochi. La storia principale, ormai, fa solo da contorno al mondo multiplayer.

Per celebrare lo speciale anniversario, Playstation sta pensando ad una serie di iniziative decisamente interessanti. Invece dei due classici giochi in regalo che ogni mese Sony offre agli abbonati Plus, per questa volta i videogiocatori ne avranno a disposizione ben tre. Ma non è finita qui. All’interno di Nba 2k20 – uno dei tre giochi in regalo – ci sarà un torneo con montepremi incredibili. Infine, sfidando la sorte si potranno vincere alcuni regali speciali, tra cui un abbonamento al Playstation Plus di 10 anni.

Playstation Plus, come vincere un abbonamento di 10 anni

Andando sul blog ufficiale di Playstation, sarà possibile leggere nel dettaglio come partecipare alle tante iniziative pensate per festeggiare i dieci anni di Plus. Tra queste, quella che attira di più è sicuramente il mini gioco che offre la possibilità di vincere abbonamenti gratuiti. Accedendo a questo link, e tentando di spegnere le candeline nel minor tempo possibile, si possono vincere abbonamenti da 1, 3 o 12 mesi. Se non vincete, c’è ancora una speranza: ottenere un abbonamento da 10 anni tramite estrazione! Il tutto gratuitamente e senza alcun vincolo.

L’altra grande iniziativa si trova all’interno di Nba 2k20, uno dei tre giochi disponibili gratuitamente per il mese di luglio. Andando nella sezione tornei dalla dashboard della vostra PS4, vi troverete l’Nba 2k20 Special Cup. Cliccandoci sopra col controller, potrete iscrivervi alla competizione online. Le date scelte sono 12, 19, 21 e 26 luglio, con la finalissima il 2 agosto. Anche in questo caso, in palio ci saranno premi incredibili. Per maggiori informazioni, si può accedere al sito dedicato al torneo.

