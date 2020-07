Naya Rivera, l’attrice che in Glee interpretava Santana Lopez, è scomparsa nel lago Piru in California dopo una nuotata con il figlio di 4 anni

Naya Rivera, una dei protagonisti della serie Glee, è scomparsa nel lago Piru in California. L’attrice 33enne era uscita in barca con il figlio di 4 anni senza però fare più ritorno. Le ricerche sono iniziate dopo che la barca è stata ritrovata dal personale del noleggio. Lo staff, dopo che l’imbarcazione non era stata riportata all’orario stabilito, era uscito per cercarli e hanno trovato il piccolo da solo a bordo. Da lì è quindi partita la ricerca della donna senza ancora nessun esito. Le autorità hanno ascoltato il bambino che ha raccontato di essere andato a nuotare con la madre ma che la donna non avrebbe fatto ritorno. La ricerca, finora senza fortuna, condotta anche con l’ausilio dei sommozzatori è stata interrotta solo nella notte e riprenderà all’alba.

Naya Rivera lanciata dalla serie Glee

L’attrice Naya Rivera ha iniziato giovanissima la sua carriera entrando nel cuore dei fan interpretando il ruolo di Santana Lopez nella serie Glee, diventata un cult tra gli adolescenti dell’epoca. Grazie anche alle sue doti di cantante ha vinto due ALMA Awards come miglior artista musicale femminile e come migliore attrice di una serie tv. Dopo essersi legata al rapper Big Sean ha spostato Ryan Dorsey da cui ha avuto suo figlio Josey che l’accompagnava appunto sulla barca. C’è chiaramente molta preoccupazione sulle sorti della Rivera, l’ipotesi che si sta facendo largo è che l’attrice potrebbe essere annegata.

