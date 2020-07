Domani ci sarà il test di sollevamento contemporaneo di tutte le 78 paratoie del Mose, presente il premier Conte: attese anche le proteste

Domani 10 luglio ci sarà la prova generale del Mose a Venezia con la presenza del presidente del consiglio Conte. Il test di domani sarà il primo in assoluto che vedrà il sollevamento contemporaneo di tutte e 78 paratoie del sistema. La laguna sarà isolata chiudendo i tre varchi di collegamento con il mare: le bocche di porto a Treporti-San Nicolò, Malamocco e Chioggia.

Per l’occasione sono attesi, oltre al premier Conte, la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, il provveditore Cinzia Zincone, il commissario Elisabetta Spitz, il governatore Luca Zaia ed il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Tutti i presenti ed addetti ai lavori raggiungeranno alle 10 l’isola artificiale presente al centro della bocca di porto del Lido dove c’è la control room. Dopo mezz’ora sarà effettuato il testa dalla durata di circa una 30ina di minuti.

Il sindaco Brugnaro ha già premesso a Radio 1: “Non sarà un’inaugurazione, ma una prova generale. Non abbiamo intenzione di fare delle passerelle”.

Per vedere l’opera conclusa, infatti, servirà ancora un po’ di tempo. Il termine dei lavori è previsto nell’arco temporale che va dalla fine del 2021 all’inizio del 2022. Nonostante ciò, salvo imprevisti, il Mose sarà pronto per entrare in funzione già questo autunno.

Mose, al test generale presenti anche i comitati di protesta

I comitati, contrari all’opera, hanno annunciato che saranno presenti per protestare. Le associazioni, compresa ‘No grandi Navi’, hanno richiamato i cittadini a partecipare con le proprie barche. Un esponente afferma: “Non ci sono motivi per festeggiare. Il Mose è inutile, dannoso e obsoleto. Noi saremo presenti per ricordarglielo”.

L’ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha commentato: “Speriamo funzioni anche se nessuno ci restituirà i miliardi buttati. Speriamo che le paratoie si alzino e poi ogni anno si troviamo circa 50 milioni per manutenerli, a garantirlo dev’essere il premier Conte”.

