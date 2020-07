È arrivata poco fa la rettifica da parte del gup: il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, patteggia a un anno e sei mesi

Il cantante Michele Bravi – vincitore di X Factor e partecipante a San Remo – il 22 novembre 2018 fu protagonista di un drammatico incidente stradale. Nell’impatto, morì Rosanna Coli, 58enne che si trovava in moto. Da lì, la vita del musicista cambiò completamente. Dopo un periodo di silenzio, il 24enne è tornato qualche mese fa in tv partecipando ad Amici.

È notizia di poco fa la rettifica da parte del gup: il cantante patteggia a un anno e sei mesi. Accusato di omicidio stradale, grazie all’intervento di Aurelio Barazzetta vedrà la sospensione a 18 mesi, senza alcuna menzione della pena al casellario giudiziale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gianni Mura, per anni vittima di minacce ed estorsioni: arrestato 47enne

Michele Bravi, patteggia a 18 mesi: l’incidente mortale e le scuse

Il 22 novembre 2018, la vita di Michele Bravi cambiò completamente. Vincitore di X Factor e partecipante di San Remo, il cantante era pronto ad esplodere nel mondo della musica, quando un tragico episodio lo vide accusato di omicidio stradale. Da quel giorno, per più di un anno il 24enne sparì dalle scene, passando un periodo di depressione. Nei mesi immediatamente successivi all’episodio, riporta Sky Tg 24, il cantante scrisse alcune lettere alla famiglia della vittima, esprimendo la sua disperazione per quanto successo.

L’incidente avvenne a Milano, e precisamente in via Chinotto. Bravi si trovava a bordo di un’auto a noleggio. Mentre usciva dal parcheggio, non vide arrivare dalla corsia opposta la donna a bordo di una Kawasaki. L’impatto con la portiera del veicolo in sharing fu letale per la 58enne, che venne dichiarata morta un’ora dopo all’ospedale San Carlo di Milano.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> A14, drammatico incidente a Foggia: camion in fiamme, muore l’autista