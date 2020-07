La famiglia Trump non sta di certo godendo del massimo dei consensi, e non solo negli Usa. In Slovenia, è stata incendiata la statua della first lady Melania

Non è un periodo semplice per la famiglia Trump. Negli Usa, il presidente è ormai bersagliato da settimane, con i movimenti antirazzisti che continuano senza sosta. In attesa delle presidenziali di novembre, i consensi nei suoi confronti sono sempre meno, con Biden sul trampolino di lancio.

Anche Melania Trump, la first lady, è vittima di diverse critiche da parte di stampa e cittadini, non solo americani. Anche in Slovenia, suo paese natale, gli abitanti non sembrano apprezzare più di tanto la moglie di Donald Trump. Un anno fa, l’artista locale Ales Zupevc costruì una statua in legno dedicata alla first lady statunitense. Il 4 luglio scorso – festa dell’Indipendenza americana – alcuni sloveni le hanno dato fuoco.

Melania Trump, in fiamme la statua in Slovenia: le indagini

Non è ancora chiaro chi sia stato a dare fuoco alla statua in legno di Melania Trump. Installata a Sevnica, cittadina a 80 km da Lubiana – capitale della Slovenia – sin da subito non riscontrò particolari apprezzamenti da parte degli abitanti locali. Secondo quanto riportato dai media locali, i protagonisti della vicenda avrebbero scelto proprio il 4 luglio, festa dell’Indipendenza americana, per dare fuoco ad un simbolo del governo americano.

Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per individuare i colpevoli il prima possibile. Il giorno dopo l’incendio, quel che è rimasto della statua è stato prontamente rimosso. Al momento, nel luogo in cui si trovava l’opera, c’è solamente un ceppo di legno. Nonostante la first lady sia nata proprio a Sevnica, non sembra essere particolarmente apprezzata dai suoi ex concittadini.

