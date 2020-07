Keita Baldé, grande gesto di solidarietà: pagati 150 lavoratori del Senegal. Il giocatore del Monaco ha finanziato un mese di stipendio e alloggio per i suoi connazionali in Catalogna

Molti lo ricordano per i suoi trascorsi calcistici in Italia con le maglie di Lazio e Inter. Keita Balde, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, fu pescato dalla Lazio di Lotito quando era ancora un bambino. Nonostante le qualità fisiche e tecniche straordinarie non si riuscito ad affermare ad altissimi livelli, come quasi tutti avrebbero scommesso. Lo scorso anno la parentesi all’Inter con Spalletti, fu agro dolce, con qualche goal pesante e tante pause. Oggi milita nel Monaco in Francia, guadagnando un ricco stipendio pur senza lottare per vincere. La storia che lo ha reso protagonista nelle ultime ore, però non riguarda i gesti sul rettangolo verde, ma la solidarietà nei confronti dei suoi connazionali. Si perchè Keita si è speso in prima persona per aiutare 150 lavoratori stagionali senegalesi di Llerida in Catalogna.

L’attaccante spagnolo è cresciuto in Catalogna da genitori senegalesi e sa benissimo quali sono le difficoltà per chi proviene dall’Africa (ha anche deciso di giocare per la nazionale del Senegal). I 150 braccianti agricoli erano stati allontanati da hotel e strutture di accoglienza di Llerida prima dell’intervento del calciatore. Il problema era ovviamente economico e l’attaccante si è fatto carico di un mese di alloggio, oltre a contribuire al pagamento degli stipendi per il lavoro perso nel periodo di lockdown.

Dodici hotel e diversi condomini sono stati messi a disposizione dei lavoratori, permettendogli di rimanere in Spagna.

Nel raccontare la situazione sulle colonne del Corriere della Sera, Keita Balde ha detto: “Il video del portavoce di questi lavoratori mi ha commosso ed ho deciso di intervenire. Avrei voluto aiutarli i forma anonima, ma alcuni problemi burocratici hanno reso obbligatorio il mio uscire allo scoperto“.

Poi sottolinea: “Conosco perfettamente la loro situazione perchè anche io vengo da una famiglia senegalese arrivata in Europa per dare un futuro migliore ai propri figli. Quando ci sei passato non puoi fare finta di niente. Sentivo il bisogno di fare qualcosa per loro“.

Sicuramente un bellissimo gesto che fa onore ad un grande uomo prima ancora che un grande giocatore.

