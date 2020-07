Google ha deciso di creare un nuovo programma per il nostro paese, per aiutare le imprese italiane a superare questa crisi.

Google ha annunciato un piano di investimento per aiutare le imprese italiane da 900 milioni di dollari. A darne l’ufficialità è stato il Ceo del colosso informatico, Sundar Pichai. Il piano si chiamerà “Italia in Digitale” e sarà strutturato su base quinquennale.

Lo scopo è quello di contribuire alla ripresa economica del nostro paese supportando le aziende nella trasformazione digitale indispensabile per superare questa crisi. I fondi infatti saranno a disposizione di più di 700 mila piccole e medie imprese del nostro territorio. L’obiettivo però è ancora più ambizioso. Google vuole infatti raggiungere entro il 2021 il milini di aziende in grado di accedere a questi fondi.

Questo nuovo progetto della holding Alphabet, trae spunto da due iniziative precedenti condotte nel nostro paese. Si tratta dei progetti “Crescere in Digitale” e “Google Digital Training”. Due programmi che hanno riscosso molto successo. Negli ultimi cinque anni infatti, sono riuscite ad aiutare più di mezzo milione di persone ed imprese ad acquisire gratuitamente quelle competenze digitali indispensabili per restare oggi sul mercato.

Google, un milione di euro a UnionCamere per supportare le imprese italiane

Inoltre, Google ha anche deciso di donare direttamente un milione di euro a UnionCamere per contribuire in modo ancora più sostanziale alla trasformazione digitale dell’Italia. Da adesso infatti, la Camere di Commercio inizieranno ad offrire gratuitamente assistenza e formazione alle imprese. Una attenzione particolare sarà inoltre riservata alla imprese che sono state danneggiate in maniera più grave dalla crisi scatenata dal coronavirus.

Per quanto riguarda l’Italia, a presentare questa iniziativa è stato Fabio Vaccarono, Managing Director di Google Italy. Questi ha spiegato che questo nuovo programma non è altro che il proseguo di un percorso iniziato dalla sua azienda ormai da anni per aiutare il nostro paese e le nostre imprese nella trasformazione digitale. Ma adesso, con l’inizio di questo nuova crisi, occorre accelerare il passo. Vaccarono ha infatti spiegato che “se queste competenze erano importanti prima della pandemia, ora sono diventate tanto più necessarie.”

