Continuano ad essere isolate migliaia di case in Giappone, dopo l’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi. Salgono anche il numero delle vittime.

Il Giappone continua ad essere tormentato dalle piogge torrenziali che non danno pace al paese, infatti nei giorni scorsi il maltempo era peggiorato, portando il paese a versare in condizioni critiche. Non solo case distrutte dall’alluvione, ma anche una sessantina di vittime. Come se non bastasse, continuano ad aumentare le segnalazione alle autorità di persone disperse e di chi invece è rimasto senza casa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dal paese nipponico, cresce l’emergenza, con milioni di sfollati e le vittime che continuano a salire. Infatti le violenti precipitazioni hanno portato anche a frane, inondazioni e terreni dissestati. Andiamo quindi a vedere le ultime notizie direttamente dal paese del Sol Levante dopo l’ultima catastrofe naturale.

Giappone, migliaia di case isolate dopo l’alluvione: la situazione

Ancora una volta a non dare tregua al Giappone ci stanno pensando le piogge torrenziali. Infatti, nelle ultime ore, si sono messi in moto le forze dell’esercito ed i soccorritori per portare aiuto in migliaia di case rimaste isolate. In questi giorni, il maltempo ha causato ben 60 vittime, causate da varie inondazioni e frane.

In moto anche la Protezione Civile giapponese, che in queste ore sta tentando di ricapitolare i danni causati dal maltempo, denunciando l’isolamento di oltre tremila abitazioni. La regione più colpita dal maltempo è Kumamoto, infatti proprio qui c’è il maggior numero di case isolate. In giornata, secondo le previsioni meteo, sono attese ulteriore piogge sul paese nipponico, precipitazioni che potrebbero far peggiorare ulteriormente la situazione.

Secondo le previsioni giapponesi, le piogge saranno incessanti e potrebbero continuare fino alla prossima settimana. Proprio l’agenzia meteorologica giapponese, per questo motivo, ha chiesto un’estrema vigilanza, emettendo un livello di allerta altissimo per circa 450mila abitanti. A rendere più difficile il compito dei soccorritori, inoltre, ci sta pensando anche la pandemia di Coronavirus.

L.P.

