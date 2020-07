Arrestato un 47enne che, secondo quanto riferito dalle indagini, è accusato di estorsione e minacce ai danni del giornalista Gianni Mura, scomparso a marzo

Vittima di minacce ed estorsioni per diverso tempo. Gianni Mura, giornalista scomparso lo scorso marzo, ha vissuto una situazione decisamente non semplice per anni. Il colpevole è un 47enne residente a Verona, arrestato dalle forze dell’ordine dopo la denuncia fatta dalla moglie di Mura. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, ma le indagini sono ancora in corso.

Secondo quanto appurato fino ad ora – riporta Adnkronos – l’uomo sarebbe riuscito a farsi versare almeno 61mila euro da Gianni Mura. Ma non solo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giornalista si sarebbe impegnato anche a trovare un lavoro al colpevole, sempre sotto minaccia. La situazione si sarebbe protratta anche dopo la morte di Mura, fino a quando la moglie non ha deciso di denunciare il tutto.

Gianni Mura, minacce ed estorsioni: “Dammi i soldi, o ti faccio fuori”

Dalle indagini portate avanti dai carabinieri di Milano, sono emersi diversi messaggi intimidatori che, con molta frequenza, il 47enne di Verona inviava a Gianni Mura, scomparso lo scorso marzo. L’escalation di minacce sarebbe iniziata con richieste di tranche da 2500 euro alla volta, da versare sul conto dell’uomo. Col passare delle settimane, però, il colpevole avrebbe alzato continuamente il tiro, arrivando a chiedere anche 30mila euro in una volta sola.

“Dammi immediatamente 5mila euro, altrimenti salgo a Milano e ammazzo te e tua moglie” si legge in uno dei messaggi inviati nei mesi scorsi a Mura. “Se non mi dai subito i soldi, ti getto in una fossa comune” continua. Poco prima della morte del giornalista, il colpevole ha addirittura chiesto 30mila euro, altrimenti: “Dovrai rinunciare per sempre a tua moglie“.

