Il gip del Tribunale di Roma ha emesso un’Ordinanza di custodia cautelare per 31 persone, tra i quali anche diversi appartenenti alle Forze Armate, accusate di frode e corruzione

31 persone sono state arrestate alle prime luci del giorno con l’accusa di frode e corruzione negli appalti delle forniture delle Forze Armate. Per 7 indagati il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari, altre 5 persone sono state sospese dall’esercizio del pubblico ufficio. Inoltre sono state ordinate 19 misure di divieto temporaneo di contattare la Pubblica amministrazione. Per loro anche l’allontanamento dal lavoro all’interno di attività imprenditoriali. Dalle indagini si sono evidenziati fenomeni di frode ai danni delle Amministrazioni dello Stato. Gli agenti sono riusciti a far emergere, a causa della turbativa d’asta e delle frodi negli appalti, un danno per lo Stato per oltre 18 milioni d’euro.

Le indagini per frode e corruzione nelle Forze Armate

Attraverso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali si è potuto ricostruire, durante un anno d’indagini, un intricato e ben collaudato sistema di corruzione. Gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno potuto accertare una vera e propria sudditanza ai fini di un interesse privato da parte degli uomini delle Forze Armate. In particolar mondo legate alle forniture delle divise degli appartenenti alle Forze Armate e quelle di tende modulari. Quest’ultime, usate dall’Esercito Italiano nelle missioni all’estero, sarebbero state disposte attraverso una gara d’appalto a “procedura aperta”. La cifra di cui si parla è di oltre 9 milioni di euro. Per la corruzione il gip ha inoltre disposto, in via d’urgenza, un decreto di sequestro preventivo dei soldi che sono stati disposti agli ufficiali di grado superiore coinvolti nelle indagini.

