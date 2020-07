La leggenda del tennis, Roger Federer, si è lasciato andare a delle dichiarazioni ai microfoni del magazine Zeit che fanno tremare i tifosi

Roger Federer preoccupa i tifosi con le sue ultime dichiarazioni fatte ai microfoni del magazine Zeit. La leggenda del tennis ha parlato del suo possibile ritiro: “Si avvicina sempre più quel momento, mi mancherà molto il tennis. Smettere ora – afferma il 38enne – sarebbe più facile, ma voglio divertirmi ancora in campo. Inizialmente ero preoccupato per la mia salute, mentre ora sento il bisogno di giocare davanti al pubblico”.

Per ciò che riguarda invece il modello da cui ha tratto ispirazione, Federer ammette di essersi avvicinato al mondo del tennis grazie a Boris Becker. “Adoravo il suo stile, ma il mio preferito da sempre è stato Edberg”. Nel mondo dello sport in generale “lo sportivo che mi ha sempre ispirato è stato Michael Jordan”.

Federer: “Io e Nadal rivali, ma nel pieno rispetto”

Non è mancato un commento sulla lunga ed avvincente rivalità con Nadal. “Quando l’ho conosciuto mi ha sorpreso. Al di fuori del campo – dice dello spagnolo – era timido, ma in campo si trasformava per l’incredibile aggressività. Noi due siamo stati molto rivali, ma ci siamo sempre rispettati sapendo di essere d’esempio per molte persone. Inoltre, ci complimentiamo sempre per le rispettive vittorie”.

Federer, attualmente 4° nella classifica ATP, è stato nella sua carriera il giocatore più a lungo numero 1 al mondo. Inoltre è il tennista che ha vinto più tornei del Grande Slam (20) e che ha giocato più finali (31). Inoltre è l’unico tennista ad aver vinto per 8 volte il torneo più ambito di tutti: il Wimbledon.

