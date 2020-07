Diletta Leotta ha pubblicato un video di allenamento insieme a Zlatan Ibrahimovic: la pausa caffè della giornalista, però, è davvero bollente

Diletta Leotta ha da poco pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui sponsorizza l’azienda fitness Buddyfit. Insieme a lei c’è Zlatan Ibrahimovic, già apparso ieri in una delle sue storie, in una clip simpatica ma anche a dir poco bollente. Nella prima parte si vede lei intenta a sferrare dei pugni con i guantoni sugli addominali di pietra dello svedese. Poi stanca, gli chiede: “Non ti stanchi mai?” e lui conferma: “Mai”.

Diletta Leotta si allena con Ibra, ma è la pausa caffè a far impazzire il web

La parte più piccante del video Instagram è la seconda che vede Diletta alzarsi dal letto al mattino e trovare Ibra ad aspettarla per una nuova seduta mentre è intenta a sorseggiare un caffè. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la vestaglia della Leotta è davvero ‘minimal’. La combo creata dalla profonda scollatura insieme al pantaloncino mettono in mostra le curve sinuose del suo corpo che ammaliano tutti i suoi fan.

L’allenamento, però, poi continua ed Ibrahimovic termina con ironia: “Ma sai fare la pizza?”.

