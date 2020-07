Covid-19 bollettino di oggi 9 luglio 2020. La Protezione Civile ha reso noti i dati delle ultime 24 ore in merito ai numeri della pandemia che ha colpito l’Italia

Pochissimi minuti fa la Protezione Civile ha pubblicato quelli che sono i numeri delle ultime 24 ore in merito all’andamento dell’epidemia da coronavirus. Il numero dei casi positivi registrati nelle ultime 24 ore è di 229, il che porta il conteggio dei casi attuali a 13.459. Per quanto riguarda il triste numero dei morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 decessi, per un totale di 34.926 morti. Sono state invece 338 le persone guarite, molto meno delle 825 di ieri.

Covid-19, il bollettino del 9 luglio: la situazione delle Regioni

Mentre la Lombardia torna a segnare oltre le 100 unità per ciò che riguarda i nuovi positivi (+119), lo 0 si registra in diverse regioni. Stiamo parlando di Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

